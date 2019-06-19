Рабочая группа выберет список площадок для храма Святой Екатерины в конце июня

Заседание рабочей группы по организации опроса жителей Екатеринбурга о месте строительства храма Святой Екатерины состоится 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы. Члены рабочей группы утвердят окончательный список альтернативных площадок для возведения кафедрального собора, а также обсудят предложения о дате и сроках проведения опроса, методике проведения, формах опросного листа и минимальной численности горожан, которые должны участвовать в опросе.

Храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами выступают РМК и УГМК. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 их которых были арестованы. Позже на ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин, который советовал провести опрос о выборе места под строительство. За десять дней горожане подали в мэрию более 11 тыс. обращений с альтернативными площадками для строительства. 31 мая объявлен шорт-лист из шести площадок, рассматриваемых под строительство храма. 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере, объяснив отказ нежеланием «давать диаволу возможность разбудить древнего демона гражданской междоусобицы». Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года

Подробнее о ситуации вокруг храма — в материале "Ъ-Урал" «Святой Екатерине не уступили место»

Анастасия Реутова