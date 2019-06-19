В делегацию России в ПАСЕ могут войти Фетисов, Серова и Роднина

От «Единой России» в думскую часть делегации РФ на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) могут войти бывший хоккеист Вячеслав Фетисов, космонавт Елена Серова и фигуристка Ирина Роднина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента. По его словам, также в числе претендентов — олимпийская чемпионка Светлана Журова, телеведущая Оксана Пушкина, зампред комитета по финансовому рынку Юрий Олейников, олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов.

Вице-спикер фракции Петр Толстой заявил «РИА Новости», что «Единая Россия» пока не приняла окончательное. «У нас по два депутата на место — основной и резерв. Поэтому кто конкретно поедет (на сессию ПАСЕ в Страсбург.— “Ъ”), пока не решено»,— пояснил вице-спикер.

Напомним, в 2014 году в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России делегацию РФ в ПАСЕ лишили основных полномочий, а затем российским делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее и участвовать в мониторинговых миссиях. В ответ Россия отказалась платить ассамблее взносы. В течение трех последних лет Россия не участвовала в сессиях ПАСЕ, в течение двух — не перечисляла взносы в бюджет Совета Европы.

В апреле 2019 года регламентный комитет ПАСЕ предложил допустить Россию на сессию ассамблеи в июне. В Госдуме расценили решение ассамблеи как очередной шаг в возобновлении конструктивного диалога.

О диалоге Москвы и Совета Европы — в материале “Ъ” «У России прорезается право голоса в ПАСЕ».