Кудрин объяснил свои слова о возможном «социальном взрыве» из-за бедности

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал свои слова относительно возможности «социального взрыва» в стране на фоне растущего уровня бедности. Как сообщил журналистам господин Кудрин, несмотря на то, что ситуация с уровнем бедности остается беспокойной, он надеется, что «социального взрыва» не будет.

«Я просто говорю, что да (есть беспокойство.— “Ъ”), когда есть почва, она связана с сокращением реальных доходов населения, и когда в 2019-ом человек живет за чертой бедности, конечно, это беспокояще, и многие граждане могут быть обеспокоены и тем самым выражать свою позицию. Я только об этом говорил. Надеюсь, что этого не будет»,— заявил глава Счетной палаты (цитата «РИА Новости»).

Ранее в интервью Владимиру Познеру в его авторской программе на «Первом Канале» Алексей Кудрин не исключил «социального взрыва» в России, если уровень бедности будет и дальше расти, и добавил, что бедность для России — позор при текущем уровне ВВП на душу населения и растущих зарплатах.

В Кремле назвали слова бывшего главы Министерства финансов «эмоциональным проявлением». По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, господин Кудрин гипертрофированно оценил проблему падения доходов россиян ниже прожиточного минимума.

По данным Росстата, в 2018 году в России проживало 18,9 млн бедных человек — это 12,9% от всего населения.

Об исследование экономистов Всемирного банка о возможных методах снижения бедности в России читайте в материале “Ъ” «Борьба с бедностью в РФ требует точечности».