Меркель почувствовала себя плохо на встрече с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель резко почувствовала себя плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Позже госпожа Меркель подтвердила внезапное недомогание и добавила, что, возможно, оно было связано с обезвоживанием.

«После этого я выпила как минимум три стакана воды, которых мне, видимо, и не хватало. Сейчас я чувствую себя очень хорошо»,— объяснила журналистам причину недомогания глава немецкого правительства (цитата по AP). Господин Зеленский также подтвердил, что «сейчас она в норме».

Как сообщило немецкое информагенство DPA, приступ недомогания, случившийся в условиях жары в Берлине (+30°С), происходит у канцлера не впервые. Официальной информации о возможных проблемах со здоровьем у госпожи Меркель нет.

Владимир Зеленский провел встречу с Ангелой Меркель в рамках своего официального визита в Берлин. Днем ранее новый президент Украины встречался с Эмманюэлем Макроном в Париже.

Об итогах первого международного визита нового президента Украины читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский дал премьеру в Брюсселе».