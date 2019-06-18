Меркель почувствовала себя плохо на встрече с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель резко почувствовала себя плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Позже госпожа Меркель подтвердила внезапное недомогание и добавила, что, возможно, оно было связано с обезвоживанием.
«После этого я выпила как минимум три стакана воды, которых мне, видимо, и не хватало. Сейчас я чувствую себя очень хорошо»,— объяснила журналистам причину недомогания глава немецкого правительства (цитата по AP). Господин Зеленский также подтвердил, что «сейчас она в норме».
Как сообщило немецкое информагенство DPA, приступ недомогания, случившийся в условиях жары в Берлине (+30°С), происходит у канцлера не впервые. Официальной информации о возможных проблемах со здоровьем у госпожи Меркель нет.
Владимир Зеленский провел встречу с Ангелой Меркель в рамках своего официального визита в Берлин. Днем ранее новый президент Украины встречался с Эмманюэлем Макроном в Париже.
Об итогах первого международного визита нового президента Украины читайте в материале “Ъ” «Владимир Зеленский дал премьеру в Брюсселе».
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