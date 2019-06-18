В трех селах Пензенской области отменили «сухой закон»

В селе Чемодановка Пензенской области и двух соседних населенных пунктах отменили ограничения на продажу алкоголя. Как сообщила “Ъ” пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина, «сухой закон» действовал три дня.

Напомним, ограничения на продажу алкоголя в Чемодановке и соседних селах Лопатки и Кижеватово были введены в субботу, 15 июня, по рекомендации губернатора Ивана Белозерцева. Поводом для этого стал конфликт между русским и цыганским населением. В результате погиб один житель села. После этого около тысячи человек вышли на народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5, требуя наказать виновных.

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка. Накануне, 17 июня, губернатор региона Иван Белозерцев заявил, что ситуация стабилизирована. Все цыгане выехали из села Чемодановка Пензенской области и соседнего села Лопатки.

Подробнее о конфликте читайте в публикации “Ъ-Средняя Волга” «Чемодановке прописали соцобеспечение».

Сергей Петунин, Саратов