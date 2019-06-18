Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.

Напомним, в ночь на 14 июня в Чемодановке произошел конфликт между русским и цыганским населением. В результате погиб один житель села. После этого около тысячи человек вышли на народный сход и перекрыли федеральную трассу М-5, требуя наказать виновных.

17 июня губернатор региона Иван Белозерцев заявил, что ситуация стабилизирована. Все цыгане выехали из села Чемодановка Пензенской области и соседнего села Лопатки. Правительству Пензенской области было поручено в кратчайшие сроки разработать программу улучшения социально-экономической ситуации в селе.

Подробнее о конфликте читайте в публикации “Ъ” «Чемодановке прописали соцобеспечение».