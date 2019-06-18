Boeing не получил ни одного заказа в первый день авиасалона в Ле-Бурже

Boeing не получил ни одного нового заказа на свои самолеты в первый день авиасалона во французском Ле-Бурже, сообщает CNBC со ссылкой на консалтинговую компанию IBA.iQ. В то же время главный конкурент американского производителя компания Airbus уже подписала контракты на поставку 123 самолетов.

По словам генерального директора Boeing Денниса Мюленбурга, основная задача авиаконцерна сейчас — это восстановление репутации после падения двух самолетов 737 MAX, а также возобновление полетов этой модели. «Мы вернемся в небо, когда это будет безопасно — сейчас это самое важное для нас»,— цитирует CNBC господина Мюленбурга.

При этом в понедельник Boeing представил в Ле-Бурже свой ежегодный прогноз по спросу на коммерческие самолеты в ближайшие 20 лет. По мнению аналитиков авиаконцерна, наибольший спрос будет наблюдаться на узкофюзеляжные самолеты, такие как Airbus A320 или Boeing 737 MAX: на них придется 73,6% от всего спроса. Всего авиакомпаниями, по подсчетам Boeing, будут выкуплены 32 420 самолетов такого типа, что обойдется им в $3,8 трлн.

О проблемах Boeing 737 MAX — в материале “Ъ FM”

Кирилл Сарханянц