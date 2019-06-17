Boeing повысил прогноз по спросу на коммерческие самолеты

В понедельник, 17 июня, во время авиасалона в Ле-Бурже, американский авиастроительный концерн Boeing представил ежегодный прогноз по спросу на коммерческие самолеты в ближайшие 20 лет, передает Reuters. Boeing повысил прогноз в сравнении с прошлым годом на 3% — по подсчетам концерна, в ближайшие 20 лет мировому авиационному рынку нужно будет 44 040 новых самолетов. Сумма, которую придется потратить на это, составит $6,8 трлн, что почти на 8% больше, чем в прогнозе прошлого года.

Наибольший спрос, по мнению Boeing, будет наблюдаться на узкофюзеляжные самолеты, такие как Airbus A320 или Boeing 737 MAX,— на них придется 73,6% от всего спроса, то есть 32 420 самолетов, на заказ таких самолетов пойдет $3,8 трлн. На широкофюзеляжные самолеты придется 18,9% спроса, то есть 8340 самолетов, на них потратят $2,6 трлн.

Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург также заявил, что, по его мнению, одна из основных проблем, стоящих перед мировым авиарынком,— нехватка пилотов. В соответствии с новыми прогнозами в ближайшие 20 лет потребуется 800 тыс. новых пилотов — число пилотов, проходящих обучение, не в состоянии удовлетворить спрос. Особенно сильно нехватка пилотов может проявиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где авиаперевозки растут особенно активно.

Яна Рождественская