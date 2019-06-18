РБК: UEFA готов продлить контракт с «Газпромом» о спонсорстве вопреки санкциям

Спонсорский контракт «Газпрома» с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA), истекающий в 2021 году, может быть продлен еще на три года, рассказал РБК исполнительный директор союза Мартин Каллен. По его словам, сотрудничество с российской компанией, находящейся под санкциями, не создает организации репутационных проблем, а экономические ограничения не помешают продлить спонсорский контракт.

«Нынешний договор с "Газпромом" в отношении клубных турниров заканчивается в 2021 году. Мы вступаем в новый коммерческий цикл 2021–2024 годов и, конечно, обсуждаем с "Газпромом" вопрос, продолжит он оставаться нашим партнером или нет,— сказал Мартин Каллен.— Санкции не помешают переговорам о продлении контракта».

Напомним, в 2012 году «Газпром» и UEFA заключили договор о партнерстве. Российская компания стала официальным партнером футбольной Лиги чемпионов и Суперкубка UEFA. Стороны трижды подписывали контракты на три года. Предыдущее соглашение оценивалось в €40 млн в год.

В 2013 году «Газпром» также подписал соглашение с Международной федерацией футбола и получил статус официального партнера соревнований, проводимых под ее эгидой, включая чемпионат мира по футболу в России в 2018 году.

12 июня UEFA открыла продажу билетов на чемпионат Европы 2020 года. Матчи турнира пройдут в том числе в Санкт-Петербурге. Финал чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

О том, во сколько обойдется поездка на матчи,— в материале “Ъ FM”.