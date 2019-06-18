18 июня, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Президент США ДОнальд Трамп

Фото: Kevin Lamarque/File Photo / Reuters

Трамп заявил о начале депортации миллионов нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские ведомства со следующей недели начнут депортацию миллионов иммигрантов, незаконно находящихся в Соединенных Штатах. Кроме того, он заявил, что Гватемала готова подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран.

«На следующей неделе Иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегалов, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут выдворены так же быстро, как и пришли»,— написал господин Трамп в своем Twitter. Президент США отметил, что Мексика благодаря своим иммиграционным законам «делает хорошую работу» по остановке людей до достижения ими границы США.

Ранее США прекратили оказывать финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу, поскольку, по мнению Вашингтона, эти страны не предпринимают необходимых мер в решении ситуации с миграционным кризисом.

Напомним, 7 июня США и Мексика достигли соглашения по урегулированию приграничного вопроса. В связи с этим Дональд Трамп приостановил запланированное на 10 июня введение таможенных пошлин на мексиканские товары. Стороны договорились, что Мексика «предпримет беспрецедентные шаги» для повышения уровня безопасности. Среди них — размещение Национальной гвардии по всей территории страны, в том числе и на границе с США, а также «решительные меры по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми».

Ранее господин Трамп объявил, что мексиканская сторона не способна остановить поток нелегальных мигрантов и контрабанду наркотиков в направлении США, поэтому он вводит торговые пошлины на все товары из Мексики в размере 5% с 10 июня. Тариф будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока Мехико не урегулирует движение через границу.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Торговая война приблизилась к границам США».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя