Трамп заявил о начале депортации миллионов нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские ведомства со следующей недели начнут депортацию миллионов иммигрантов, незаконно находящихся в Соединенных Штатах. Кроме того, он заявил, что Гватемала готова подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран.

«На следующей неделе Иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегалов, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут выдворены так же быстро, как и пришли»,— написал господин Трамп в своем Twitter. Президент США отметил, что Мексика благодаря своим иммиграционным законам «делает хорошую работу» по остановке людей до достижения ими границы США.

....long before they get to our Southern Border. Guatemala is getting ready to sign a Safe-Third Agreement. The only ones who won’t do anything are the Democrats in Congress. They must vote to get rid of the loopholes, and fix asylum! If so, Border Crisis will end quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

Ранее США прекратили оказывать финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу, поскольку, по мнению Вашингтона, эти страны не предпринимают необходимых мер в решении ситуации с миграционным кризисом.

Напомним, 7 июня США и Мексика достигли соглашения по урегулированию приграничного вопроса. В связи с этим Дональд Трамп приостановил запланированное на 10 июня введение таможенных пошлин на мексиканские товары. Стороны договорились, что Мексика «предпримет беспрецедентные шаги» для повышения уровня безопасности. Среди них — размещение Национальной гвардии по всей территории страны, в том числе и на границе с США, а также «решительные меры по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми».

Ранее господин Трамп объявил, что мексиканская сторона не способна остановить поток нелегальных мигрантов и контрабанду наркотиков в направлении США, поэтому он вводит торговые пошлины на все товары из Мексики в размере 5% с 10 июня. Тариф будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока Мехико не урегулирует движение через границу.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Торговая война приблизилась к границам США».