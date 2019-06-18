США прекратили оказывать финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу

США перестают оказывать финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу в связи с тем, что, по мнению Вашингтона, эти страны не предпринимают необходимых мер в решении ситуации с миграционным кризисом, сообщила журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус. По ее словам, ранее предоставленные гранты и контракты продолжат работу в текущем объеме.

«Совместно с Конгрессом мы должным образом перераспределим эти средства на другие приоритеты»,— сказала госпожа Ортэгус (цитата по ТАСС). Она отметила, что эти страны никак не препятствуют своим гражданам в незаконной эмиграции в Соединенные штаты.

Ранее господин Трамп сообщил, что из-за непрекращающегося потока мигрантов США решили ввести пошлины в размере 5% на все товары из Мексики. Тарифы планировалось начать вводить с 10 июня. 7 июня США и Мексика достигли соглашения по урегулированию приграничного вопроса. В связи с этим президент США Дональд Трамп приостановил запланированное введение таможенных пошлин на мексиканские товары.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Торговая война приблизилась к границам США».