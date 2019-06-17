В Екатеринбурге пройдет выставка, посвященная храму Святой Екатерины

Екатеринбургская епархия организует выставку «Храм в сердце и памяти. История Екатерининской горной церкви», посвященную храму Святой Екатерины. Выставка откроется 16 июня в 20:00 на площади Труда у часовни святой Екатерины. По словам организаторов, на ней представят историю Екатерининского собора от его рождения в 1723 году и до разрушения в 1930-м.

«Посетители выставки узнают, кто был инициатором строительства храма, какова история архитектурных проектов по его возведению и кто непосредственно своими руками строил этот собор. Кроме того, пришедшие на выставку узнают, какие городские традиции концентрировались вокруг Екатерининской церкви, кто ходил в нее и зачем; какие формы самоорганизации горожан были связаны с этим храмом»,— рассказали в пресс-службе.

Храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами выступают РМК и УГМК. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 их которых были арестованы. Позже на ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин, который советовал провести опрос о выборе места под строительство. За десять дней горожане подали в мэрию более 11 тыс. обращений с альтернативными площадками для строительства. 31 мая объявлен шорт-лист из шести площадок, рассматриваемых под строительство храма. 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере, объяснив отказ нежеланием «давать диаволу возможность разбудить древнего демона гражданской междоусобицы». Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут в середине сентября.

Подробнее о ситуации вокруг храма — в материале "Ъ-Урал" «Святой Екатерине не уступили место»