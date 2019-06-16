К прямой линии с Путиным прислали почти 600 тысяч вопросов

По состоянию на 15:00 воскресенья, 16 июня, получено уже почти 600 тыс. обращений к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Большая их часть (354 тыс. 607 обращений) поступила по телефону.

Еще 160 тыс. 926 обращений россияне написали в СМС, 27 тыс. 469 обращений — при помощи приложения, 21 тыс. 56 — из соцсетей. Более 20 тыс. человек написали напрямую на сайт, передает «РИА Новости» со ссылкой на озвученные в эфире телеканала «Россия 24» данные колл-центров.

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Традиционная 17-я прямая линия с Владимиром Путиным в этом году состоится 20 июня в 12:00. Задать вопрос президенту можно с помощью СМС, ММС, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва – Путину» и «ОК Live».

В каком формате пройдет общение президента с гражданами, читайте в публикации “Ъ FM”.