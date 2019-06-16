Глава Гонконга извинилась за поправки к закону об экстрадиции

Лидер Специального административного района Китая Гонконг Кэрри Лэм на фоне массовых протестов извинилась перед гражданами за ситуацию, которая произошла из-за поправок к закону об экстрадиции, сообщает South China Morning Post. «Глава администрации признает, что недостатки в работе правительства привели к серьезным противоречиям и спорам в обществе, что многих разочаровало и расстроило»,— говорится в заявлении.

Кэрри Лэм пообещала, что власти «искренне и смиренно примут всю критику».

Напомним, 8 июня в Гонконге прошлая самая массовая акция протеста за последние десять лет. По данным организаторов, на улицы вышло более 1 млн человек. Протестующие выступали против поправок к закону об экстрадиции с Китаем, которые позволили бы выдавать Пекину жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов. 15 июня власти приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции на неопределенный период из-за недовольства со стороны общества.

Подробнее о развитии ситуации — в материале “Ъ” «В Гонконге депутатов остановили арматурой».