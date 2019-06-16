Орешкин: Россия и Белоруссия согласовали вопрос интеграции на 90%

Глава Минэкономики Максим Орешкин по итогам заседания рабочей группы сообщил, что Россия и Белоруссия почти завершили обсуждение вопроса интеграции. «Если вы помните, три недели назад, когда премьер-министр Белоруссии приезжал, во вступительном слове в дискуссии с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым.— “Ъ”) называл цифру в 70%. Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано»,— сказал господин Орешкин (цитата по «РИА Новости»).

Переговоры продолжатся на уровне министров в пятницу, 21 июня, в Минске.

Напомним, в конце 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции. В конце мая президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции стран.

Как господин Лукашенко предлагал включить Россию в состав Белоруссии, читайте в публикации “Ъ”.