Оппозиционер Ренато Усатый вернулся в Молдавию

Молдавский и российский предприниматель Ренато Усатый, оппозиционный лидер «Нашей партии», вернулся в Молдавию. Накануне приезда он заявил, что возвращается на родину по своей инициативе, «чтобы разобраться со всеми уголовными делами».

«Я готов завтра же приехать в прокуратуру, полицию — куда надо. Я хочу покончить со всеми этими надуманными обвинениями»,— отметил господин Усатый в видео-трансляции, которая велась, когда он был у пограничного пункта Скулень на границе с Молдавией (цитата по «Интерфаксу»).

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Генеральный инспекторатат полиции Молдавии, господин Усатый был задержан и доставлен в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Эту информацию также подтвердил сам оппозиционер в Facebook.

Напомним, в 2016 году Ренато Усатый покинул Молдавию и переехал в Россию. Это произошло после того, как против него возбудили уголовные дела. В конце 2018 года господин Усатый покинул Россию и заявил, что президент Молдавии Игорь Додон собирается организовать его преследование. В 2017 году Басманный суд Москвы также заочно арестовал молдавского олигарха Владимира Плахотнюка по подозрению в организации покушения на убийство господина Усатого. После смены власти Ренато Усатый решил вернуться на родину.

Напомним, 8 июня в парламенте Молдавии сформировалась антиолигархическая временная коалиция социалистов и прозападного блока ACUM. Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка, которая правила страной, объявила альянс незаконным из-за того, что он не был образован в сроки, предусмотренные конституцией. Конституционный суд (КС) поддержал эту позицию. В стране установилось двоевластие. 14 июня Демпартия объявила, что больше не держится за власть, а премьер-министр и министры уходят в отставку. 15 июня КС пересмотрел свои решения о незаконности новой власти.

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