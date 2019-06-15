Зузана Чапутова вступила в должность президента Словакии

Юрист и защитник природы Зузана Чапутова приняла присягу в качестве нового президента Словакии, сообщило местное издание The Slovak Spectator. Она стала первой женщиной на этом посту и пятым по счету президентом республики с момента провозглашения независимости Словакии.

«Попытаюсь стать президентом всем гражданам. Я не пришла править, пришла, чтобы служить»,— сказала госпожа Чапутова в своем выступлении после присяги. В церемонии приняли участие бывший президент страны Андрей Киска, члены парламента и правительства и представители иностранных государств.

На мартовских выборах за Зузану Чапутову проголосовали 58,4% пришедших на выборы. Она считается проевропейским лидером, поддерживает санкции ЕС в отношении России и миграционную политику Брюсселя. Основной своей задачей политик, впрочем, считает наведение порядка внутри страны. В центре ее внимания — проблемы коррупции, экологии и ущемления прав.

Подробнее о прошедших выборах — в материале “Ъ” «Словакия выбрала себе женщину».