Суд отправил под домашний арест бывшего табачного дистрибутора Худояна по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 14 июля бывшего владельца табачной дистрибуторской компании «Оптима» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на $10 млн, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Александра Карабанова. Он отметил, что просил суд отпустить господина Худояна под залог в 1 млрд руб.

«Считаю, что настоящее уголовное дело — это лишь инструмент рейдерского захвата бизнеса моего доверителя, я докладывал свою позицию 40 минут. Кроме того, заявил ходатайство о допросе свидетелей (Ксении Собчак и ещё десятерых человек), судья отказал»,— сказал адвокат.

По его словам, одним из партнеров бизнесмена был бывший депутат Госдумы Ильдар Самиев, как заявил адвокат, фигурант двух уголовных дел: по факту мошенничества в особо крупном размере при продаже недвижимости в Подмосковье и в связи махинациями при продаже элитного жилья в столичном жилом комплексе Knightsbridge Private Park. Господин Карабанов считает, что его подзащитного хотят «принудить к безвозмездной передаче своего имущества» в пользу иных лиц.

Накануне полиция задержала господина Худояна. Как тогда рассказал его адвокат, уголовное дело было инициировано в интересах господина Самиева и Сергея Говядина. По словам Александра Карабанова, бизнесмен свою вину не признает.