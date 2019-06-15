Президент Молдавии отменил марш в поддержку нового парламентского большинства

Марш в Кишиневе, запланированный на это воскресенье, 16 июня, в поддержку нового парламентского большинства и правительства перенесен на неопределенный срок, заявил президент Молдавии Игорь Додон в своем Facebook. Среди причин переноса глава государства назвал усталость полицейских, совпадение заявленной даты марша с православным праздником, а также политическую ситуацию в стране в целом.

«Необходимо дать тысячам полицейским возможность вернуться в районы хотя бы на выходные после того, как Демпартия держала их на жаре по тревоге целую неделю. В эти выходные также важный для большинства граждан Молдовы Православный праздник — День Святой Троицы. Учитывая вышесказанное, а также развитие политической ситуации в стране, принято решение перенести Народный Марш на другой день, о котором будет сообщено дополнительно»,— говорится в опубликованном сообщении. Ранее об отмене акции также сообщала премьер-министр Молдавии Майя Санду.

В результате политического кризиса в Молдавии, разразившегося в начале июня, было установлено двоевластие. Коалицией пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM («Сейчас») назначено новое правительство и уволены ключевые силовики. Но фактически руководивший страной с 2015 года Владимир Плахотнюк не желал отдавать власть. Он называл случившееся госпереворотом, а его сторонники блокировали работу нового правительства. 14 июня Демократическая партия Молдавии (ДМП), возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком, объявила о роспуске своего правительства. По информации местных СМИ, сторонники ушедшей в оппозицию ДПМ начали покидать страну на частных самолетах.

Сегодня, 15 июня, Конституционный суд (КС) Молдавии пересмотрел свои же решения о незаконности новой власти, принятые в момент обострения политического кризиса в стране. Ранее, 8 июня, когда в парламенте появилась антиолигархическая временная коалиция социалистов и прозападный блок ACUM, правившая страной Демпартия объявила альянс незаконным, поскольку он не был образован в предусмотренные конституцией сроки. КС, все судьи которого являются назначенцами господина Плахотнюка, занял эту же позицию, сыграв ключевую роль в обострившемся противостоянии.

Подробнее о том, как в Кишиневе была преодолена острая фаза политического кризиса, читайте в материале “Ъ” «На Молдавии мир клином сошелся».

О том, кого считает властью в стране премьер-министр Молдавии, читайте в ее интервью “Ъ” «Им нужно уйти сейчас, потому что позже будет еще хуже для них».