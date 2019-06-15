СМИ: сторонники Демократической партии Молдавии покидают страну

Сторонники ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) покидают страну на частных самолетах, пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал ТВ-8. Сообщается, что лайнеры вылетели в Стамбул, Одессу, Москву, Лондон.

«На одном из них улетела семья бизнесмена Илана Шора, причастного с громкому скандалу с выводом из банков страны миллиарда евро. Предполагается, что на другом улетел олигарх Владимир Плахотнюк — лидер Демпартии и другие его соратники»,— говорится в сообщении.

Местные журналисты отметили необычную «суету» в местном аэропорту, куда прибыло несколько частных самолетов и готовились улететь.

Позже в пресс-службе партии подтвердили информацию, что Владимир Плахотнюк покинул страну.

«В связи со слухами в прессе о так называемом исчезновении лидера ДПМ, мы сообщаем, что господин Плахотнюк уехал на несколько дней из страны к своей семье»,— сообщили представители партии.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что приближенные к ушедшему в отставку правительству попытаются бежать из страны. Напомним, в пятницу, 14 июня, Демократическая партия Молдавии, возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком, объявила о роспуске своего правительства. Как заявил вице-председатель Демпартии Владимир Чеботарь, такое решение было принято, «чтобы продемонстрировать, что не держится за власть».

В результате политического кризиса в Молдавии было установлено двоевластие. Коалицией пророссийских социалистов и проевропейского блока ACUM («Сейчас») назначено новое правительство и уволены ключевые силовики. Но фактически руководивший страной с 2015 года Владимир Плахотнюк не желал отдавать власть. Он называл случившееся госпереворотом, а его сторонники блокировали работу нового правительства.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «На Молдавии мир клином сошелся».