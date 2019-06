В Гонконге более 1 млн человек протестуют против нового закона об экстрадиции

Жители Гонконга вышли на улицы города, чтобы выступить против принятия правительством нового закона об экстрадиции. Местные СМИ сообщают о самом массовом марше Гонконга за последние десять лет.

Согласно новому закону, в случае его одобрения парламентов в этот понедельник, 12 июня, Гонконг сможет выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции. Законопроект также предусматривает экстрадицию в Китай любого проживающего или прибывшего на территорию Гонконга гражданина, подозреваемого китайскими властями в совершении преступлений. В прошлом месяце свою озабоченность возможным принятием этого закона выразили США, Великобритания и Канада, а ЕС выпустил ноту протеста.

По оценкам организаторов протестной акции, более 1 млн жителей Гонконга вышло на улицы против принятия закона (всего в городе проживает порядка 7,5 млн человек). По данным полиции, в городе насчитывается около 240 тыс. протестующих. В некоторых районах полиция применила слезоточивый газ. Как уточняет AFP, из-за попыток полиции разогнать людей в городе отмечались столкновения и беспорядки.

Time lapse video shared online on how hundreds of thousands marched to protest against an extradition bill #extraditionbill in Hong Kong pic.twitter.com/hOps5KF5VC