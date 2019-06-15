Климкин не подтвердил информацию о своем назначении послом Украины в США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что информация о его возможном назначении в качестве посла в США не соответствует действительности.

«Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не посылает. Я тоже, как человек вежливый и воспитанный, постараюсь никого никуда не посылать», — написал он в Twitter.

Ранее агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США. Ранее Верховная рада не поддержала предложение президента Владимира Зеленского об отставке Павла Климкина с поста министра.

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