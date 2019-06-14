УНН: Климкин может стать послом Украины в США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США, сообщило агентство УНН со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Ранее Верховная рада не поддержала предложение президента Владимира Зеленского об отставке министра.

«Он поедет послом в Соединенные Штаты. Это произойдет в ближайшее время, конечно, если будут решены все формальности (увольнения и назначения.— “Ъ”)»,— сказал источник.

Напомним, в начале недели президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил депутатов Верховной рады проголосовать за отставку генерального прокурора Юрия Луценко и господина Климкина, вместо которого он предлагает заместителя главы администрации Вадима Пристайко. Парламент пока просьбу президента не удовлетворил.

Подробнее — в материале “Ъ” «Владимир Зеленский начал смену команды с регионов».