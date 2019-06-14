Смотрите, кто пришёл: Владимир Лавицкий (руководителем Издательского синдиката “Ъ”)

Анастасия Евсинекина, слушатель 12 потока Академии журналистики Ъ:

«Слушатели академии встретились с руководителем службы «Издательский синдикат», директором по развитию ИД «Коммерсантъ», Владимиром Лавицким.

«Эпоха пресс-релизов трансформируется и развивается, никому не нужны даже коммерческие материалы в формате «расскажите, как вы добились такого успеха». И сейчас это вышло на такой этап и уровень развития, что заказчику зачастую даже не нужно, чтобы его компания упоминалась в принципе».

Владимир рассказал о линейке продуктов, которые есть у ИД “Ъ”, какие форматы рекламы допустимы для газеты, а какие для приложений. Почему у одних рекламодателей востребованы форматы Review в верстке газеты «Коммерсантъ», а у других приложения в индивидуальном дизайне. А так же с чем связано сокращение бюджетов рекламодателями на имиджевую рекламу и увлечение запроса на нативную рекламу.

Слушатели интересовались будущим рекламных форматов, обсудили этические вопросы. Не возникает ли недоверие у читателя, если журналист пишет рекламные тексты? «Есть категория журналистов, которые сами по себе являются брендом, которому читатели доверяют не меньше, чем самому изданию», считает Владимир. «Мы не гонимся за аудиторией любой ценой», отвечает Владимир на вопрос о новых площадках и форматах для рекламы.

Одна из слушательниц поинтересовалась, может ли журналист высказывать иную позицию, чем в газете, используя свой блог, соцсети. Владимир считает, что невозможно жить одной жизнью в газете, а в пространстве интернета другой, это подмена понятий».