Роскомнадзор заблокировал сайт с базами данных клиентов российских банков

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с возможностью платного скачивания баз данных 900 тыс. клиентов российских банков, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее “Ъ” сообщал об утечке базы данных ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка.

«Незаконное размещение в интернете персональных данных почти миллиона россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества»,— говорится в сообщении Роскомнадзора. Отмечается, что сейчас операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к форуму на территории России.

Напомним, в пятницу компания DeviceLock обнаружила утечки данных клиентов банков. В открытом доступе оказались имена, телефоны, паспортные данные и сведения о работе почти 900 тыс. россиян. Кто ответственен за утечку информации, пока не ясно. Позже ЦБ назвал утечку компиляцией нескольких старых инцидентов.

Подробности — в публикации “Ъ” «Утечка на миллион».