СМИ: уволенный из-за дела Голунова генерал Пучков собрался на пенсию

Генерал полиции Андрей Пучков, уволенный президентом Владимиром Путиным с должности начальника УВД по Западному административному округу Москвы, написал заявление об уходе на пенсию, сообщает Znak.com со ссылкой на «Московский профсоюз полиции».

Господина Пучкова уволили практически сразу после прекращения дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Об увольнении ходатайствовал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Как рассказали изданию в «Московском профсоюзе полиции», сотрудники УВД планировали записать видеообращение в поддержку господина Пучкова, но генерал попросил их отказаться от этой идеи. Ролик подчиненные Андрея Пучкова планировали передать на прямую линию с Владимиром Путиным.

Руководитель Московского профсоюза работников полиции Михаил Пашкин информацию об уходе генерала Пучкова на пенсию отрицает. «Он не написал, я с ним разговаривал»,— сообщил он РБК.

6 июня журналиста Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что вещество ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. Действия сотрудников полиции вызвали общественный резонанс и массовые протесты. После этого Генпрокуратура запросила материалы для проверки дела, а господин Колокольцев 11 июня принял решение о прекращении дела Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

12 июня в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова. Акция сопровождалась жесткими задержаниями. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. В «ОВД-инфо» утверждают, что были задержаны 540 человек.

О том, как проходила акция протеста в Москве, читайте в материале “Ъ”.

О том, как Владимир Колокольцев поставил точку в деле Ивана Голунова, читайте в материале “Ъ”.