Россия поднялась на 43-е место в рейтинге FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) обновила рейтинг национальных сборных. Российская команда, ранее занимавшая 46-е место, поднялась на 43-е, набрав 1436 очка. Столько же получила сборная Австралии.

В первую десятку обновленного рейтинга FIFA вошли:

Бельгия — 1746 очков Франция — 1718 Бразилия — 1681 Англия — 1652 (+2) Португалия — 1631 (-1) Хорватия — 1625 (+2) Испания — 1617 (-2) Уругвай — 1615 (-1) Швейцария — 1605 Дания — 1589

Ранее российская сборная одержала победу над командами Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0) и занимает второе место в отборочной группе на чемпионат Европы 2020 года.

О том, какие страны лидируют в своих группах и могут поехать на Евро-2020, читайте в публикации “Ъ” «Старт по статусу».