Россия поднялась на 43-е место в рейтинге FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) обновила рейтинг национальных сборных. Российская команда, ранее занимавшая 46-е место, поднялась на 43-е, набрав 1436 очка. Столько же получила сборная Австралии.
В первую десятку обновленного рейтинга FIFA вошли:
Ранее российская сборная одержала победу над командами Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0) и занимает второе место в отборочной группе на чемпионат Европы 2020 года.
О том, какие страны лидируют в своих группах и могут поехать на Евро-2020, читайте в публикации “Ъ” «Старт по статусу».
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