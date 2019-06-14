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Россия поднялась на 43-е место в рейтинге FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) обновила рейтинг национальных сборных. Российская команда, ранее занимавшая 46-е место, поднялась на 43-е, набрав 1436 очка. Столько же получила сборная Австралии.

В первую десятку обновленного рейтинга FIFA вошли:

  1. Бельгия — 1746 очков
  2. Франция — 1718
  3. Бразилия — 1681
  4. Англия — 1652
  5. (+2) Португалия — 1631
  6. (-1) Хорватия — 1625
  7. (+2) Испания — 1617
  8. (-2) Уругвай — 1615
  9. (-1) Швейцария — 1605
  10. Дания — 1589

Ранее российская сборная одержала победу над командами Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0) и занимает второе место в отборочной группе на чемпионат Европы 2020 года.

О том, какие страны лидируют в своих группах и могут поехать на Евро-2020, читайте в публикации “Ъ” «Старт по статусу».

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