Болтон: избрание Зеленского дает шанс урегулировать конфликт в Донбассе

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон провел встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Они обсудили ситуацию на Украине и сошлись во мнении, что избрание Владимира Зеленского президентом «создает новую возможность для достижения мира в Донбассе». Это, в свою очередь, может стать ключевым шагом к улучшению отношений между США и Россией, написал господин Болтон в своем Twitter. Как он считает, «крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад» и «приняла серьезное участие» в урегулировании конфликта на востоке Украины.

5 июня в Минске участники контактной группы по Донбассу договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня. Документ планировалось подписать 19 июня. Спустя несколько дней специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала «подрыв» в безопасной зоне. Москва обвинила Киев в срыве договоренностей.

О том, почему в Верховной раде не одобрили инициативы президента Украины по урегулированию конфликта, читайте в материале “Ъ”.