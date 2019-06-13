Медведев потребовал от Минфина объяснить медленное финансирование нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев ждет объяснений от руководства Минфина о том, почему национальные проекты финансируются настолько медленно, сообщается на сайте правительства. «Хочу отдельно подчеркнуть, что по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно. Это касается, к сожалению, финансирования национальных проектов»,— сказал господин Медведев на заседании правительства. Доклад о ситуации премьер ждет уже завтра, 14 июня.

Глава правительства подчеркнул, что меры для исправления этой ситуации недавно обсуждали на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Я также дал поручения Минфину и ответственным исполнителям. Завтра, то есть 14 июня, я жду доклады по этой теме — что сделано и чего не сделано. Потом уже будем окончательные выводы делать»,— сказал господин Медведев.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. На его основании правительство утвердило 13 нацпроектов. По задумке властей нацпроекты должны стать драйвером экономики и улучшить качество жизни россиян. Однако после проверки выполнения нацпроектов руководитель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что их реализация не снизит бедность в России, не увеличит продолжительность жизни и не выведет экономику на пятое место в мире.

О том, как правительство планирует поднять доходы россиян к 2024 году,— в публикации “Ъ” «Уполовинить бедность».