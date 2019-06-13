Спецпроекты «КоммерсантЪ»

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14 июня, пятница
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Краснодар. Кубань, Адыгея
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Главные анонсы 14 июня
13/06
В трех районах Кубани начали подсчитывать ущерб от выпавшего града
13/06
На Кубани откроется Центр экологического просвещения
13/06
Сотрудник колонии на Кубани подозревается в передаче денег заключенным
13/06
Футболист «Краснодара» Павел Мамаев отправится в колонию на 1 год и 5 месяцев
13/06
На агрофирме «Нива» в Гулькевичском районе введено наблюдение
13/06
Тепло на Кубани может дорожать из-за отсутствия учета газа на котельных
13/06
В Анапе повысится стоимость проезда в автобусах
13/06
Автодор построит дорожную развязку на въезде в Кабардинку
13/06
Средняя сумма кредитов малому и среднему бизнесу на Кубани увеличилась в четыре раза
13/06
ВДЦ «Смена» в Сукко и «Орленок» в Туапсинском районе передали правительству России
13/06
К сентябрю в Краснодаре отремонтируют сквер «Офицерский»
13/06
Принятый за Сергея Цапка в Сочи мужчина находится в розыске за кражу
13/06
«Агрохолдинг им. Ткачева» снова терпит миллиардные убытки
13/06
На Кубани трех молодых девушек подозревают в организации нелегального казино
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Банк выступил генеральным партнером Международного зернового раунда
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«Коммерсантъ» в Краснодарском крае и Адыгее
г. Краснодар, ул. Волжская, 7, офис 15, тел. (861) 201-94-26
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия