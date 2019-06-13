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Краснодар. Кубань, Адыгея
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Поэзия вкуса

5 ресторанов Краснодара, обязательных к посещению

Токсины – причина большинства болезней, возникающих у человека

Заведующая поликлиническим и процедурным отделениями Краснодарской бальнеолечебницы, врач-гастроэнтеролог, Александра Чабровских рассказала о том, что такое «детокс» на самом деле и почему с его помощью можно вылечить практически любое заболевание.

По БОРДОвым следам

Красивые места Кубани с щедрой дегустационной программой

Кивач — это замечательно

Здесь необходимо побывать хотя бы раз

Настоящий европейский шопинг в Краснодаре
 
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