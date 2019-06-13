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Краснодар. Кубань, Адыгея
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Токсины – причина большинства болезней, возникающих у человека
Заведующая поликлиническим и процедурным отделениями Краснодарской бальнеолечебницы, врач-гастроэнтеролог, Александра Чабровских рассказала о том, что такое «детокс» на самом деле и почему с его помощью можно вылечить практически любое заболевание.
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