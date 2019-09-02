02 сентября, понедельник
Как будет развиваться отрасль в ближайшие несколько лет
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«Газпром газомоторное топливо» частично компенсирует стоимость газобаллонного оборудования при установке в партнерском пункте по переоборудованию, предоставляя топливную карту с бонусами баллами, которыми можно частично оплатить топливо
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Отрасль производства и продажи сжиженного природного газа (СПГ), уже более 50 лет являющаяся частью энергетического мирового рынка, в последние годы развивается все динамичнее.
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В России в силу вступают новые правила внесения изменений в конструкцию автотранспорта. Это, в том числе, касается и регламентов установки на машины и прочую технику газобаллонного оборудования (ГБО)
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«Это невероятно! У меня ощущение, что я сейчас полечу куда-нибудь!»
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