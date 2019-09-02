02 сентября, понедельник
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Краснодар. Кубань, Адыгея
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Нефтепереработка пойдет в рост

 

Как будет развиваться отрасль в ближайшие несколько лет

 

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EcoGas — экономия для вас!

 

«Газпром газомоторное топливо» частично компенсирует стоимость газобаллонного оборудования при установке в партнерском пункте по переоборудованию, предоставляя топливную карту с бонусами баллами, которыми можно частично оплатить топливо

 

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СПГ растекается по рынку

 

Отрасль производства и продажи сжиженного природного газа (СПГ), уже более 50 лет являющаяся частью энергетического мирового рынка, в последние годы развивается все динамичнее.

 

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Кубани могут перекрыть газ

 

В России в силу вступают новые правила внесения изменений в конструкцию автотранспорта. Это, в том числе, касается и регламентов установки на машины и прочую технику газобаллонного оборудования (ГБО)

 

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Кивач — это замечательно!

 

«Это невероятно! У меня ощущение, что я сейчас полечу куда-нибудь!»

 

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