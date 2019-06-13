Настоящий европейский шопинг в Краснодаре

Сегодня, когда большинство горожан живет в режиме перманентной занятости и сильной спешки, экономия времени — не только прихоть, но и необходимость. Города переполнены торговыми центрами, что делает выбор еще более сложным. Поэтому некоторые горожане сталкиваются с дилеммой: где обновить гардероб и украсить свой дом, потратив при этом минимум времени и нервных клеток. Концепция универмага исторически зарекомендовала себя как наиболее удачная. Открывшийся в Европе в конце XIX века финский универмаг СТОКМАНН стал одним из первых. Магазин распахнул свои двери жителям Хельсинки еще в 1880 году. В России СТОКМАНН также опередил многих на постсоветском пространстве, появившись в Москве в 1989 году. А весной 2018 года СТОКМАНН принял первых посетителей и в Краснодаре, открыв универмаг в ТЦ «Oz Mall».

Если раньше настоящий европейский шопинг означал преодоление нескольких часовых поясов, то теперь жители Краснодара и Кубани могут осуществить его, не покидая свой дом надолго. При этом стандарты европейского качества будут сохранены в полной мере, тогда как стоимость такого шопинга обойдется гораздо дешевле. Ведь на 10000 квадратных метров комфортного и красивого пространства, на котором представлены лучшие мировые бренды, каждый сможет найти что-то подходящее для себя.

Джентльмены найдут в СТОКМАНН как классические вещи ведущих мировых брендов (Hugo Boss, Boss Orange, Sant, Bugatti, Marco Di Radi, Emporio Armani), так и широкий выбор casual-марок. К тому же СТОКМАНН предлагает ряд эксклюзивных финских брендов, которые очень любят российские мужчины: Noom, Cap Horn, Bodyguard. Качество кроя этих костюмов, их посадка, натуральность тканей и доступные цены полностью оправдывают популярность данных производителей в нашей стране. Эти бренды предлагают большой выбор вещей для мужчин с нестандартными фигурами или высоким ростом.

Не менее щедр ассортимент СТОКМАНН и по отношению к прекрасному полу. Женская коллекция представлена одеждой европейских, американских, финских и российских брендов любого стиля: от легкого повседневного до строгого делового. И конечно, по всем канонам качественного универмага в СТОКМАНН есть и детский отдел. И он огромен. Одежда для младенцев и старшеклассников, включая обувь и аксессуары,— здесь можно найти любой предмет прихотливого детского гардероба.

СТОКМАНН по праву гордится и своим отделом товаров для дома. Накрыть праздничный стол красивым хрусталем La Rochere или роскошным сервизом французской марки Pip Studio, приготовить плов в тажине Le Cruaset — все это доступно посетителям универмага. Отдел товаров для дома СТОКМАНН — это неиссякаемый источник подарков своим близким на любой праздник. Пледы, ароматы для дома, шкатулки для украшений, стеклянные пепельницы могут украсить не только ваш дом, но и дома ваших близких.

Созвездие брендов, за которым мы раньше стремились в Европу, теперь всегда рядом с нами. В универмагах СТОКМАНН вы всегда найдете такие бренды, как Tommy Hilfiger, Lauren by Ralf Lauren, Trussardi Jeans, Silvian Hitch, Guess, Paola Ray, Love Moschino, Levi’s, Calvin Klein Jeans, Furla, Coccinelli, Esprit, Oasis, A+More, Reima, Mayoral, Bogi, Bel, Bogemia Selection, Tognana, Creative Tops. И все это совмещено с удобной программой лояльности и регулярными акциями. А значит, теперь купить товары любимых брендов по очень привлекательным ценам в Краснодаре можно всегда.