Поэзия вкуса: 5 ресторанов Краснодара, обязательных к посещению

Пушкинист

Коррелируя по смыслу с заглавием этой статьи, «Пушкинист» полностью соответствует статусу ресторана высокой кухни. Если известный поэт был величайшим представителем русской литературы, то «Пушкинист» — его кулинарная реинкарнация. Каждая деталь интерьера здесь зарифмована с жеманной эстетикой дворянской России. Меню, словно поэма, соткано из десятков кулинарных строф, каждая из которых представляет отдельную ценность, а вместе рождает неповторимую симфонию вкуса. Синтез блюд русской и европейских кухонь представлен привычными названиями, но в авторской интерпретации. Утиная грудка с тыквенным пирогом и соусом из маракуйи, стерлядь с картофельным салатом, филе окуня с бланшированными овощами, бургер с камчатским крабом, котлеты из креветок в фисташках, камчатская нерка, северная оленина, котлеты из индейки, из щуки, из средиземноморской дорады — само название этих блюд звучит как литературная классика. Вкус соответствует. Сдобренное авторским ассортиментом десертов и богатой коллекцией напитков, меню «Пушкиниста» способно превратить любой ужин в щедрую аристократическую трапезу.

СТАНЪ

От дворянской кухни стоит совершить рывок к народной, от того столь же вкусной и от того не менее ценной. «СТАНЪ» больше, чем ресторан. Это музейный комплекс. История казачества здесь проиллюстрирована во всем: в мебели, украшениях интерьера, картинах, скульптурах. Аутентичность антуража плавно перетекает в тарелку, формируя одно из лучших авторских меню города. Подача блюд — еще один намек на щедрость казачьей кухни. Но долго разглядывать аппетитно выложенную композицию на посуде может показаться крайне трудным — увиденное хочется съесть незамедлительно. На вкус блюда «СТАНЪ» так же прекрасны и самобытны, как и на вид. Чего только стоит «Баранья голяшка» с картофельными крокетами, овощами и соусом граната! Но даже относительная визуальная простота народных блюд в «СТАНЪ» с лихвой окупается их вкусом. Вот вам приносят «Деревенские котлетки». Изящно приправленные соусом и соленым гарниром, они кажутся обычными котлетами. Но стоит только попробовать, и в их честь захочется прочесть отдельную поэму верлибром. Главное — не проглотить язык, потому что о вкусности своих блюд «СТАНЪ» позаботился даже больше, чем об украшении ресторана. А ресторан очень красивый.

Томми Lee

Сеть «Мадьяр Collection» на протяжении всего времени своего существования радовала нас широтой гастрономической географии, поочередно открывая в Краснодаре рестораны разных национальных кухонь. И каждое их заведение было обречено на то, чтобы стать одним из лучших. Зайдя на поле паназиатской кухни, «Томми Lee» должен был открыть краснодарцам горизонты, ранее невиданные. И в свойственной «Мадьяру» манере, им это удалось. Эклектичное название ресторана умело обыгрывает запрос европейского потребителя на азиатскую кухню. Восток далеко, но это слишком незначительный повод, чтобы отказываться от его кухни. «Томми Lee» стал не только проводником в экзотичный мир азиатской кухни. Он стал одним из ее законодателей. Аутентичная подача блюд могла бы закрыть все сомнения. Но стоит попробовать корейский Кус-си, вьетнамский ФоБо, лапшу с телятиной BlackPepper, жаренные гедзе с креветками или роллы Умаки, и становится ясно, что магический антураж заведения — это лишь маленькая часть того богатства, что оно предлагает. Богатство ресторанов «Мадьяр Collection» заключается в их меню. И пока будет так, мы с радостью продолжим довольствоваться тем, что предлагает «Томми Lee». Тем более что Восток далеко.

LaVaca

LaVaca — аргентинский ресторан, появившийся в Краснодаре всего пять лет назад, но снискавший неформальный статус заведения, в которое «надо обязательно заглянуть». Просто заглянуть не получится. «Ресторан с горячей, как солнце Буэнос-Айреса, парильей и умопомрачительными коктейлями» — такое описание представлено на сайте заведения. И надо признать оно очень скромное. Живое воплощение поговорки «Лучше один раз увидеть», торжество латиноамериканской кухни, праздник, который начинается при входе и сопровождается в каждой детали интерьера — вот что такое LaVaca. О качестве мяса из Южной Америки ходят легенды. Хватит внимать мифам, лучше в них окунуться! Меню LaVaca этому благоволит, повара поощряют, официанты поддерживают. Коллекция стейков ресторана является ошеломляющей даже для искушенных качественной кухней жителей нашего города. Стейк Гаучо из теленка, стейк Тендерлойн, Рибай, Портерхаус, к ним плюсуется весомый перечень мясных закусок. Если пробовать подлинный хамон, то здесь, если пытаться постичь вкус истинной Сальчичон, то в LaVaca. Всему этому аккомпанирует щедрый набор салатов, гарниров, выпечки, соусов и прочих блюд международной кухни в одном из лучших краснодарских воплощений.

Коралловые бусы

Еще одно заведение от «Мадьяр Collection», ставшее хитом на кулинарной карте Краснодара практически сразу после своего появления. Соседствуя с главными городскими фонтанами, «Коралловые бусы» стали некой достопримечательностью города и излюбленным местом для уикенда. Особенно летом. Просторная веранда ресторана открывает приятный вид на центральную аллею, свежее дуновение фонтанов, словно летний бриз, разбавляет тепло кубанского лета, напоминая о том, что на воздухе все кажется вкуснее. Но вкуснее уже некуда. Излюбленная нашими гражданами европейская кухня в «Коралловых бусах» дает ответ, почему мы все же так ее любим. Компромисс кулинарных канонов и свежего видения поваров делает меню ресторана одинаково традиционным и авторским, простым и изящным, вкусным и очень вкусным. Знакомые, казалось бы, блюда в «Коралловых бусах» обретают перерождение. Вроде тот же зеленый борщ, но невероятно вкусный. Знакомый вид «Цезаря», но особенный хруст сухарей, неповторимая пряность цыпленка. Даже тривиальная на первый взгляд брускетта, здесь превращается в гастрономическое произведение искусства. Но «Бусы» полны и экзотики. Шпинатные равиоли, жаркое из морепродуктов, папильот из лосося — даже на поле нетрадиционных блюд ресторан держит марку. Ну а их шашлык и мясо на гриле вводят в такой гастрономический транс, что выйти из него можно, только насытившись до предела. Хотя в случае с «Коралловыми бусами лучше растягивать удовольствие.