«Токсины – причина большинства болезней, возникающих у человека» Заведующая поликлиническим и процедурным отделениями Краснодарской бальнеолечебницы, врач-гастроэнтеролог, Александра Чабровских рассказала о том, что такое «детокс» на самом деле и почему с его помощью можно вылечить практически любое заболевание.

— В контексте ставшего ныне трендом здорового образа жизни все чаще стало фигурировать слово «детокс». При этом многие до сих пор полностью не понимают смысл этого понятия. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, что такое детокс в истинном, медицинском значении.

— Детокс или, в своей более научной формулировке, детоксикация – это комплекс процедур, направленный на выведение токсинов из организма. Токсины – достаточно опасные вещества, которые, скапливаясь в межклеточной жидкости, наносят сильный разрушающий эффект организму. По сути это яд, и, учитывая его обширную группу происхождения, он попадает в организм практически каждого человека. Токсины подстерегают нас повсюду: в воздухе, еде, воде, одежде. Так вот, процедура детокс как раз и предполагает выведение токсинов из межклеточной жидкости через кишечник, почки, легкие или кожу путем стимуляции лимфатической системы.

— Каковы могут быть последствия для человека, который игнорирует процедуру детоксикации?

— Человеческий организм — самоочищающаяся система. Это свойство заложено в него природой. Но может возникнуть момент, когда собственные резервы истощаются, и самостоятельно организм уже не справляется. Тогда в нем начинают скапливаться токсины, что приводит к возникновению какого-либо заболевания. Детокс, будучи профилактической процедурой, позволяет предотвращать накопление токсинов, а значит и появление этих самых заболеваний. При этом детоксикация в вопросе выздоровления иногда может стать наиболее приемлемым вариантом. Ведь часто люди, начиная чувствовать недомогание в какой-либо области, стараются побороть его путем приема препаратов. Но поскольку причиной подобных недомоганий может быть избыток токсинов, для выздоровления достаточно освободить от них свой организм, не принимая при этом никаких лекарств, которые, кстати, иногда только усугубляют общее состояние здоровья.

Например, у человека заболела голова, он начинает принимать обезболивающие, которые в свою очередь пагубно влияют на почки; заболели почки — начали лечить их и так далее. Цепочка может быть бесконечно длинной, а результат — подорванное здоровье. Но ведь в истоке всего, возможно, стоит именно интоксикация организма, первыми симптомами которой являются, в том числе, головные боли. И получается, что достаточно было провести процесс детоксикации, который избавил бы не только от головной боли, но и предотвратил развитие хронических заболеваний.

— На сайте вашей лечебницы перечислены несколько курсов детоксикации. Они различаются по количеству дней и процедур, необходимых для прохождения. Как понять, какой курс подходит каждому конкретному человеку?

— Какой курс подходит отдельно взятому пациенту, мы можем сказать, только обследовав его. Как я уже говорила, это очень индивидуально и зависит от того, в каком состоянии находится организм человека, к каким болезням у него есть предрасположенность и как часто он совершает аналогичные процедуры.

Одной из самых современных и точных программ обследования организма является генетическое исследование, которое позволяет выявить предрасположенность человека к тем или иным заболеваниям и подобрать на основе этих данных оптимально-эффективную программу детоксикации.

Различие наших курсов по количеству необходимых процедур и периоду прохождения прежде всего обусловлено состоянием здоровья пациента. Самые короткие, 1-3-дневные курсы, являются поддерживающими и подходят скорее для тех, кто уже проходил комплексную программу. Полный детокс, позволяющий полностью очистить организм, длится не менее 7 дней. Его следует выбрать, если вы давно не «чистились», либо вообще делаете это впервые.

— А может ли человек самостоятельно понять, что ему необходима детоксикация?

— Может. Например, если человек чувствует постоянную усталость, сонливость, часто пребывает в упадническом настроении. Надо понимать, что у любой болезни есть общая предтеча, выраженная прежде всего психологическими беспокойствами. Когда возникает ощущение сильного дискомфорта, чувство, что чего-то не хватает, неудовлетворенность – все это возможные признаки избыточного скопления токсинов в организме, от которых пора избавляться.

— В ходе нашего разговора вы не раз упомянули о связи токсинов с возникновением опасных заболеваний. А каких именно?

— По сути нет болезни, которая не была бы связана с нарушением деятельности лимфатической системы. Чтобы организм был здоров, должны быть здоровы его клетки.

В этом смысле отравление токсинами способствует любому нарушению деятельности организма. В первую очередь детокс нужен людям с хроническими заболеваниями, аллергикам, тем, у кого проблемная кожа, нарушена работа желудочно-кишечного тракта, проблемы с ожирением, бесплодием, частые головные боли, гиподинамия. К тому же детокс обязателен для тех, кто злоупотребляет неправильным питанием, алкоголем, сигаретами, кофе и вообще ведет нездоровый образ жизни. Систематический контакт с товарами массового потребления, пластиковой тарой или искусственной кожей также провоцируют отравление токсинами. Как видите, в группу риска попадают многие, потому детоксикация и является одним из важнейших направлений современной медицины.

— А детоксикация помогает избавиться от лишнего веса?

— Да, но это не является его основной целью. Скорее, приятный бонус. Комплексный курс детоксикации предполагает не только медицинские процедуры, связанные с очищением организма, но и частичное изменение образа жизни. Это означает смену рациона и отказ от вредной пищи. Также в рамках оздоровительного курса мы прописываем нашим пациентам физические тренировки. Подбирается оздоровительное меню, которое обеспечивает сбалансированную работу ЖКТ и всего организма в целом. Вся эта работа, которую мы проделываем вместе с нашим пациентом, приводит, в том числе, и к снижению веса.

— Поскольку человек на время лечения вынужден соблюдать строгую диету, то наверняка первое время он испытывает сильный голод. Есть ли у вас специальные методики, облегчающие это состояние, чтобы пациент в перерывах между процедурами не сорвался и не съел условную курицу-гриль?

— Мы составляем рацион таким образом, чтобы пациент как можно быстрее адаптировался к новому полезному режиму и воспринимал его с легкостью. Важно то, и это еще один безусловный плюс прохождения детокса, что по окончании курса человек воспринимает новый рацион как вполне привычный, и отказ от вредной пищи больше не кажется ему таким болезненным. Он просто приучает себя к здоровому образу жизни. Ведь то ощущение легкости и комфорта, которое получает человек после очищения организма, становится для него намного ценнее, чем искушение нарушить диету.

— А как часто нужно проходить детоксикацию?

— Желательно два раза в год. При этом, как я уже сказала, пройдя комплексное лечение, в последующем можно обойтись кратковременными курсами, просто для поддержания организма в тонусе.

— И напоследок, скажите, чем отличаетсяпрохождение детокса у вас от аналогичного предложения в других клиниках?

— Для начала стоит отметить, что детоксикация — одно из профильных направлений нашей клиники. С программами детоксикации Краснодарская бальнеологическая лечебница работает уже более 40 лет. Поэтому практический успех нашей программы закреплен, так сказать, историческим опытом. Мы являемся последователями советского подхода к лечению болезней, который в первую очередь подразумевал профилактику. На этом и строился главный принцип качественной советской медицины: вместо того, чтобы лечить болезнь, лучше предотвращать ее появление. Это, кстати, идет в такт и нынешней государственной программе здравоохранения. Не зря ведь Вероника Скворцова (министр здравоохранения РФ – прим. редакции) заявила, что сейчас медицина в целом переориентируется на профилактику. И речь идет не только о диспансеризации. Мы сейчас находимся на волне развития генетического тестирования, который с помощью анализа ДНК позволяет определить индивидуальную склонность человека к той или иной болезни. Поэтому профилактика является сегодня флагманом развития медицины. А поскольку наше лечение ориентировано в первую очередь на нее, то и мы в этом смысле обладаем большим преимуществом.

За все время работы нашего центра курсы очищения организма у нас прошли более полумиллиона человек. Это позволило нашей программе детоксикации преодолеть долгий путь сменяющих друг друга медицинских технологий и оформиться сегодня в одну из самых совершенных и эффективных на российском рынке. К очищению организма мы подходим комплексно, воздействуя на лимфатическую систему организма, своего рода природную магистраль, по которой выводятся токсины и не нужные организму продукты обмена веществ. А это и есть истинная детоксикация. К сожалению, многие, эксплуатируя термин «детокс», предлагают всего-навсего различные соки, БАДы или обычное голодание. Даже если от этого и есть какая-то польза, то это точно нельзя называть детоксом. В нашей программе очищения принимают участие высококвалифицированные специалисты из разных областей: терапевты, физиотерапевты, клинические лимфологи, гастроэнтерологи, диетологи. Мы предлагаем весь спектр мероприятий для качественного восстановления организма.

К тому же, как я уже говорила раньше, мы практикуем персонализированный подход. Для каждого пациента подбирается индивидуальный состав программы в соответствии с особенностями его организма. И не стоит забывать, что мы прежде всего бальнеологическая лечебница и выстраиваем свое лечение в первую очередь на минеральной воде, источники которой располагаются у нас на территории. Наши целебные воды сами по себе очень полезны, а в комплексе с медицинскими процедурами значительно ускоряют процесс детоксикации и оздоровления организма.

И еще немаловажен территориальный фактор. Поскольку наша лечебница находится в центре Краснодара, то жители города могут проходить лечение, фактически не прерывая свой привычный ритм жизни. Пациенты имеют возможность посещать лечебницу, например, вечером после работы, а затем ехать домой. Главное при этом — соблюдать предписания врача! А для тех, кто хочет пребывать в лечебнице на протяжении всего курса, у нас есть комфортабельные гостиничные номера, располагаясь в которых, пациент будет получать комплексное лечение под постоянным наблюдением врачей.

Краснодарская Бальнеолечебница

г. Краснодар, ул. Герцена 267, тел.: 8 (861) 201-9-201

www.kuban-kbl.ru, www.detoxkrd.ru

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