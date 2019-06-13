Лионель Месси заработал на первое

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси возглавил составленный Forbes рейтинг наиболее высокооплачиваемых спортсменов. Его доход за последние 12 месяцев, согласно подсчетам издания, составил $127 млн. Примечательно, что вся первая тройка рейтинга состоит из футболистов — компанию лидеру каталонцев составили Криштиану Роналду и Неймар. Но по суммарным доходам впереди с более чем двукратным отрывом от футболистов остаются игроки Национальной баскетбольной ассоциации (NBA).

Наиболее высокооплачиваемым спортсменом мира, согласно рейтингу, составленному изданием Forbes, стал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Доходы аргентинца в 2018 году составили $127 млн. Из них на зарплату и премиальные пришлось $92 млн. Еще $35 млн футболисту принесли рекламные контракты. Ранее Месси никогда не поднимался на первую строчку рейтинга Forbes. Впрочем, футболистам уже доводилось его возглавлять. Дважды — в 2016 и 2017 годах — это удавалось Криштиану Роналду. В новом рейтинге португальский форвард «Ювентуса» — второй. Его доход составил $109 млн, из которых $65 млн пришлись на зарплату плюс премиальные и $44 млн — на рекламные контракты. Примечательно, что замыкает тройку тоже футболист — нападающий ПСЖ Неймар, получивший в общей сложности $105 млн, из которых львиная доля пришлась на зарплату и премиальные — $75 млн.

Доходы Месси отнюдь не рекордные. Тут вне конкуренции знаменитый боксер Флойд Мейуэзер. В прошлогодней версии рейтинга он занял первое место с показателем в $285 млн, а в 2015-м заработал $300 млн. Это абсолютный рекорд за три десятка лет существования рейтинга. Кроме того, еще дважды, в 2012 и 2014 годах, он занимал первое место с показателями $85 млн и $105 млн соответственно (рекордсменом по количеству первых мест является гольфист Тайгер Вудс — 12 раз). Но нужно отметить, что доходы Мейуэзера, в отличие от спортсменов, выступающих в игровых видах, подвержены сильнейшим колебаниям, поскольку завязаны на то, удастся ли ему провести коммерчески привлекательный бой или нет. Так, в 2015-м он дрался с Мэнни Пакьяо, и этот бой стал самым дорогим в истории. В августе 2017-го Мейуэзер сразился с Конором Макгрегором (поединок занял второе место в списке наиболее дорогих). А вот в нынешнем рейтинге Forbes Мейуэзера вообще нет. Официально он завершил карьеру и участвовал лишь в выставочном бою с Тэнсином Насукавой, за который получил $9 млн. Мейуэзеру потребовалось всего три минуты, чтобы нокаутировать японца, так что по скорости зарабатывания денег он, видимо, все еще первый.

Следует отметить, что «оккупация» футболистами всего подиума не значит, что именно на их долю приходится больше всего денег. Тут по-прежнему вне конкуренции игроки НБА. Их суммарный доход за исследуемый период составил $1,3 млрд (лидирует среди баскетболистов Леброн Джеймс — $89 млн), и они заняли в рейтинге 35 мест из 100. На втором месте по суммарным заработкам идут игроки команд по американскому футболу — $775 млн на 19 человек. Классический футбол только третий — $607 млн на 12 игроков. Учитывая, что в рейтинге числятся еще и 19 бейсболистов (их суммарный доход — $468 млн), неудивительно, что в нем доминируют американцы. Всего в рейтинге 62 представителя США, включая единственную женщину, попавшую в него: Серена Уильямс заняла 63-е место с показателем $29,2 млн. Наибольшее, без учета США, представительство имеют Великобритания, Франция и Испания — по пять человек. У Бразилии, Канады, Доминиканской Республики, Германии, Сербии и Венесуэлы — по два спортсмена. Россия в рейтинге места не получила.

Александр Петров