МИД РФ опроверг присутствие российских военных в Венесуэле

Россия не отправляла своих военных в Венесуэлу для поддержку президента Николаса Мадуро, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В интервью газете The Wall Street Journal он отметил, что российские служащие в Венесуэле являются только техниками.

«Это не боевые силы, а тем более не спецназ, способный к индивидуальным операциям»,— сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные специалисты в Венесуэле обслуживают технику, которая была официально продана стране. Господин Путин добавил, что Россия и впредь будет выполнять свои обязательства по контракту.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Россия проинформировала Вашингтон о том, что «вывела большую часть своих людей из Венесуэлы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на это сообщил, что господина Трампа ввели в заблуждение. По его словам, Москва никогда не скрывала, что в Венесуэле работают российские эксперты. Они обслуживают там военную технику, поставленную в страну много лет назад. В последний раз на очередные регламентные работы в Венесуэлу вылетело 95 российских специалистов.

О производстве российских автоматов в Венесуэле читайте в публикации “Ъ” «Концерн "Калашников" встал на путь локализации».