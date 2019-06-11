РБК: следствие изучит версию коммерческого заказа в деле журналиста Голунова

Одной из рассматриваемых следствием версий по факту необоснованного задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова является коммерческий заказ, сообщили РБК источники в силовых структурах. По словам одного из собеседников издания, не исключено, что в дело был вовлечен «кто-то из коммерсантов», чьи интересы были затронуты расследованиями господина Голунова.

Источник сообщил изданию, что на пакетиках с наркотиками, якобы изъятыми у журналиста, отпечатков пальцев двух оперативников, проводивших его задержание, не обнаружено. Ранее стало известно, что отпечатков пальцев самого господина Голунова на этих пакетиках также не нашли.

Сегодня, 11 июня, в связи недоказанностью участия господина Голунова в преступлении, глава МВД Владимир Колокольцев прекратил уголовное дело против журналиста. Также руководитель ведомства принял решение ходатайствовать перед президентом России Владимиром Путиным об увольнении начальника УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве. А материалы проверки собственной службы безопасности МВД в отношении полицейских, проводивших задержание, господин Колокольцев передал на проверку в Следственный комитет России (СКР). На время проверки полицейские отстранены от работы.

Со своей стороны, СКР заявил о готовности тщательно проанализировать переданные материалы. «Следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение»,— сказано в сообщении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

6 июня журналиста Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что эти вещества ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение. Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест. Дело вызвало беспрецедентный общественный резонанс. В поддержку журналиста несколько дней подряд проходили одиночные пикеты и акции в городах России и за рубежом.

О том, почему эта громкая история должна стать поводом для тщательной ревизии всего массива уголовных дел по наркотикам, читайте в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».