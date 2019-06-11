Навальный рассказал об имуществе подполковника ФСБ, якобы инициировавшего дело журналиста Голунова

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный выпустил ролик о многомиллионном имуществе подполковника ФСБ Марата Медоева, которого СМИ ранее называли возможным инициатором уголовного преследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В публикации фигурируют несколько квартир общей стоимостью более 300 млн руб. и десять дорогих автомобилей. Господин Навальный связывает семью Медоевых с ГБУ «Ритуал» и чиновником московской мэрии.

Ранее онлайн-издание «Проект» сообщало, что господин Голунов готовил материал о московском рынке похоронных услуг, в котором фигурировал глава управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев. 8 июня на заседании суда по избранию меры пресечения журналист заявил, что в статье, над которой он работал, «есть сведения о связях с этим бизнесом силовиков из УФСБ по Москве и области». Он также сообщил, что получал угрозы в связи с этим расследованием.

Как заявляет Алексей Навальный, и отец Марата Медоева Игорь, и он сам строили карьеры в ФСБ, не занимались бизнесом и, следовательно, не могли иметь больших доходов. Господин Навальный приводит выписки из Единого государственного реестра недвижимости, согласно которым подполковник владеет, в частности, квартирой в «Итальянском квартале». По оценкам основателя ФБК, ее рыночная стоимость составляет 200 млн руб . Кроме того, у членов семьи Марата Медоева якобы в собственности десять дорогих автомобилей. У Марата Медоева и его жены Алексей Навальный нашел три квартиры на улице Казакова общей стоимостью 140 млн руб. Как утверждает основатель ФБК, Игорю Медоеву принадлежит нежилая постройка площадью 1 тыс. кв. м, которую он сдает Московской автодорожной инспекции за 2 млн руб. в месяц.

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики 6 июня. Он заявил, что эти вещества ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение. Следствие требовало арестовать его на два месяца, суд решил отправить корреспондента под домашний арест. Ивану Голунову грозило до 20 лет лишения свободы. Сегодня, 11 июля, уголовное преследование было прекращено.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».

О том, как поддерживают журналиста,— в публикации “Ъ”.