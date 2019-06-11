Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Голунова 14 июня

Рассмотрение жалобы на арест журналиста Ивана Голунова будет проходить 14 июня в Мосгорсуде, сообщила пресс-служба суда. «Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Никулинского суда, которым в отношении Голунова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, назначено в Мосгорсуде на 14 июня в 11:00»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее о возможных нарушениях при задержании журналиста заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Много вопросов, на которые общество должно получить четкие и внятные ответы. Либо это такой уже непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать»,— сказала госпожа Матвиенко.

Генпрокуратура уже запросила дело, возбужденное против господина Голунова, для проверки.

Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что эти вещества ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение. Следствие требовало арестовать его на два месяца, суд решил отправить корреспондента под домашний арест. Ивану Голунову грозит до 20 лет лишения свободы.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».