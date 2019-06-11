Волож предупредил об усилении внимания властей разных стран интернету

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож считает, что интернет-компаниям всего мира нужно быть готовыми к увеличению попыток властей усилить регулирование отрасли. В приуроченном к годовому собранию обращении к акционерам «Яндекса» он подчеркнул, что госорганы «целого ряда стран признали стратегическое значение технологий и стали пристальнее следить за работой крупных технологических компаний».

Господин Волож пояснил, что об увеличении интереса властей говорит принятие в Европе закона о защите персональных данных (GDPR), критика Facebook за утечку персональных данных пользователей соцсети, расследования в отношении Alphabet и Amazon, а также ограничения деятельности Huawei. «В этом отношении Россия не является исключением. Мы осознаем проблему и поддерживаем конструктивный диалог с соответствующими органами власти на рынках, которые мы обслуживаем»,— добавил он.

Ранее ФСБ направила в «Яндекс» запрос на передачу ключей для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». При этом запрос службы выполнен не был. Накануне глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что «Яндекс» продемонстрировал готовность к диалогу с ведомством. Управляющий директор IT-компании Тигран Худавердян подтвердил, что решение по вопросу передачи ключей шифрования ФСБ найдено. Детали он не уточнил.

О том, смогут ли силовики и бизнес найти компромисс,— в публикации “Ъ FM”.