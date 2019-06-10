Российские СМИ отправили в СКР, Генпрокуратуру и МВД запросы о проверке дела Голунова

Российские СМИ обратились в Следственный комитет России (СКР), МВД и Генпрокуратуру с требованием проверить детали дела, возбужденного против журналиста Ивана Голунова, сообщило издание «Медуза». Запрос отправили «Медиазона», «Новая Газета», «Эхо Москвы», «Дождь», The Bell, RTVI и «Сноб».

В запросе говорится о требовании проверить действия сотрудников полиции, которые задержали журналиста, доставили в ОВД, проводили оформление документов и так далее. СМИ потребовали проверить информацию об избиении господина Голунова.

Издания указали на необходимость выяснить, почему журналисту не разрешали вызывать адвоката и скорую помощь, не брали биологические образцы, на каком основании возбуждено уголовное дело, почему опубликованы фотографии, которые не относились к делу.

С призывом к генпрокурору Юрию Чайке и главе МВД Владимиру Колокольцеву взять дело под личный контроль обратился председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн предлагал передать дело под контроль в СКР. На данный момент дело передано в ГУ МВД по Москве.

Журналист Иван Голунов был задержан днем 6 июня. Полиция утверждала, что обнаружила у него наркотики — в рюкзаке и позже в квартире во время обыска. Господину Голунову было предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ), он находится под домашним арестом. Журналист обвинения отрицает и связывает уголовное преследование с его расследованием о том, как устроен ритуальный бизнес.

Будут ли у инцидента политические последствия — читайте в публикации “Ъ FM”.