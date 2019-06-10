Россиянин Хачанов стал девятой ракеткой мира

Российский теннисист Карен Хачанов впервые вошел в топ-10 мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он поднялся с 11-го на 9-е место рейтинга. Еще один российский теннисист Даниил Медведев поднялся с 14-го на 13-е место. Андрей Рублев занял 81-ю строчку рейтинга.
Топ-10 ATP:
Напомним, в Хачанов дошел до 1/4 финала Roland Garros, где проиграл австрийцу Доминику Тиму.
О выступлении россиянина на Roland Garros читайте в публикации “Ъ” «Карену Хачанову подрезали игру».
Об итогах мужского турнира — в публикации “Ъ” «Рафаэлю Надалю не изменил укус».
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