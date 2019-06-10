Россиянин Хачанов стал девятой ракеткой мира

Российский теннисист Карен Хачанов впервые вошел в топ-10 мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он поднялся с 11-го на 9-е место рейтинга. Еще один российский теннисист Даниил Медведев поднялся с 14-го на 13-е место. Андрей Рублев занял 81-ю строчку рейтинга.

Топ-10 ATP:

Новак Джокович (Сербия) Рафаэль Надаль (Испания) Роджер Федерер (Швейцария) Доминик Тим (Австрия) Александр Зверев (Германия) Стефанос Циципас (Греция) Кэй Нисикори (Япония) Кевин Андерсон (ЮАР) Карен Хачанов (Россия) Фабио Фоньини (Италия)

Напомним, в Хачанов дошел до 1/4 финала Roland Garros, где проиграл австрийцу Доминику Тиму.

О выступлении россиянина на Roland Garros читайте в публикации “Ъ” «Карену Хачанову подрезали игру».

Об итогах мужского турнира — в публикации “Ъ” «Рафаэлю Надалю не изменил укус».