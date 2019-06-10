Украина усилила контроль за въезжающими в Молдавию россиянами

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что следит за ситуацией в Молдавии, где с прошлых выходных обострился политический кризис. Для «сохранения спокойствия и стабильности в регионе» СБУ регулярно обменивается информацией с молдавскими коллегами, говорится в сообщении украинского ведомства.

«С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, пока усилен контрразведывательный режим въезда в Молдову через территорию Украины для радикально настроенных граждан РФ»,— заявили в СБУ.

МИД Украины призвал не допустить развития событий в Молдавии по «российскому сценарию». Ведомство рекомандовало всем участникам конфликта «действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния». «Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны»,— добавили в МИД.

8 июня пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство и избрали новый состав правительства. Конституционный суд назвал коалицию и все принятые ею указы неконституционными. Парламент Молдавии намерен продолжить работу, несмотря на указ о его роспуске. Минобороны Молдавии заявило, что национальная армия не будет вмешиваться в политический кризис.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Молдавление сработало».