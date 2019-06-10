«Бостон» разгромил «Сент-Луис» со счетом 5:1

«Бостон» одержал победу над «Сент-Луисом» в шестом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счетом 5:1.

Шайбы забросили: Брэд Маршанд (9-я минута), Брэндон Карло (43), Карсон Кульман (51), Давид Пастрняк (55) и Здено Хара (58) — Райан О’Райлли (53).

В серии до четырех побед счет между клубами сравнялся — 3:3. Обладатель Кубка Стэнли определится в седьмом матче серии. Игра пройдет в ночь на 13 июня в Бостоне.

О предыдущих матчах команд читайте в публикации “Ъ” «Фол стал голом».

Подробнее о шестом матче серии читайте в публикации “Ъ”.