«Бостон» разгромил «Сент-Луис» со счетом 5:1

«Бостон» одержал победу над «Сент-Луисом» в шестом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счетом 5:1.
Шайбы забросили: Брэд Маршанд (9-я минута), Брэндон Карло (43), Карсон Кульман (51), Давид Пастрняк (55) и Здено Хара (58) — Райан О’Райлли (53).
В серии до четырех побед счет между клубами сравнялся — 3:3. Обладатель Кубка Стэнли определится в седьмом матче серии. Игра пройдет в ночь на 13 июня в Бостоне.
О предыдущих матчах команд читайте в публикации “Ъ” «Фол стал голом».
Подробнее о шестом матче серии читайте в публикации “Ъ”.
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