Фол стал голом

«Сент-Луис Блюз» оказался в одном шаге от победы в финале Кубка Стэнли против «Бостон Брюинс», поведя в нем со счетом 3:2. Пятый матч он выиграл на чужой площадке со счетом 2:1 благодаря стойкости, хорошей игре вратаря Джордана Биннингтона и пропущенному судьями фолу перед решающим голом.

Этот матч был насыщен эпизодами, достойными статуса хайлайтов. Эпизодами, которые могли бы иллюстрировать драматичность, напряженность, непредсказуемость серии. Это, например, несколько красивых «спасений» в исполнении голкипера «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона и просто волшебное «спасение» в исполнении форварда «Бостона» Давида Крейчи, однажды во втором периоде успевшего подстраховать своего вратаря Туукку Раска, когда, казалось, шайба была уже обречена очутиться в сетке. Это попадания в каркас ворот. Это нереализованные, в том числе российским снайпером «Сент-Луиса» Владимиром Тарасенко, выходы один на один — чистые или почти чистые.

Это появление на площадке капитана «Бостона» Здено Хары, которому в предыдущей встрече угодившая в лицо шайба сломала челюсть и который, приняв ее, вылил на лед пол-литра крови.

В нормальной ситуации он бы, конечно, долго — недели — залечивал повреждение. Но это была ситуация ненормальная — финал Кубка Стэнли, и Хара в специальной маске, закрывавшей подбородок, принял участие в слишком важной для его команды игре и открыл ее силовым приемом.

В общем, эффектного в этом матче было много. Но нетрудно было догадаться, что по крайней мере тем, кто переживал за «Бостон», после него будет вспоминаться эпизод скандальный.

Пятая встреча была, ну, практически равной. Чуть чаще поддавливал «Бостон», но во втором периоде, когда Зак Сэнфорд отдал из-за ворот потрясающий «слепой» пас на Райана О’Райлли, счет открыл «Сент-Луис». Его преимущество было, безусловно, зыбким. У гостей появлялись шансы. Иногда замечательные шансы, вроде того, который уничтожил Крейчи. Но у «Бостона» их было чуточку больше. А еще во второй половине матча возникло ощущение, что он все-таки немного превосходит «Сент-Луис» в свежести, что вот-вот придавит еще плотнее.

Однако в середине заключительного периода тот закрепился в чужой зоне, и Давид Перрон завершил эту атаку, пихнув шайбу под Раском в ворота. Проблема была в том, что вообще-то засчитывать ее было нельзя. За две секунды до гола форвард «Сент-Луиса» Тайлер Бозак слишком явно рубанул клюшкой по ногам бостонца Ноэля Аччари — соперник рухнул на лед как подкошенный.

Сам Бозак потом говорил, что «не очень понимает, что случилось», потому что он «просто боролся за шайбу».

Но видеоповторы четко демонстрировали и очевидность его нарушения, и выражение лица выключившегося из игры и смотревшего на кого-то из судей нападающего: да он, кажется, не сомневался в том, что сейчас игру остановят, а его отправят на скамейку штрафников, и удивился, не услышав свистка… Естественно, тренер «Бостона» Брюс Кэссиди выходил из себя, когда его просили рассказать о своих чувствах в тот момент. И естественно, не стеснялся в выражениях, комментируя судейство, которое отвечающий за него вице-президент НХЛ Стивен Уорнок, сославшись на регламент и общепринятую практику, оценивать отказался.

После окончания финала к нему наверняка будет много вопросов. Ведь бостонский инцидент был далеко не единственным в play-off.

Громко прозвучали и те, что имели место в предыдущих раундах, вызывая недоумение у обозревателей в связи то ли с непрофессионализмом, то ли с невнимательностью тех, кто судит главные матчи в лучшей хоккейной лиге мира.

Допустим, в первом раунде «Сан-Хосе Шаркс» выкрутился в седьмом матче с «Вегас Голден Найтс» благодаря придуманному пятиминутному удалению в концовке. Тот же «Сан-Хосе» в одной из полуфинальных игр забил «Сент-Луису» в овертайме после паса рукой, который не разглядеть, казалось, было невозможно…

Актуальность же новому ЧП придал тот факт, что гол Перрона стал победным, именно официально победным, сделавшим разницу — после него «Бостон» распечатал ворота Биннингтона, но его финальный штурм провалился. А выигрыш «Сент-Луиса» означал, что он, перед финалом котировавшийся пониже оппонента, теперь в шаге от триумфа. Чтобы триумф состоялся, нужно выиграть еще один матч. А в следующем, в воскресенье, «Сент-Луис», между прочим, принимает «Бостон» у себя.

Алексей Доспехов