Польша возобновила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба»

Польский оператор PERN возобновил прокачку российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба», сообщается в пресс-релизе компании. При восстановлении работы трубопровода польской стороной был введен в работу механизм постоянного контроля качества сырья, поступающего из Белоруссии. Согласно сообщению компании, на данный момент поставки сырья осуществляется «в меньшем объеме, необходимом для клиентов PERN».

Несколькими часами ранее представитель «Транснефти» заявил, что соответствующая стандартам российская нефть начала поступать в Польшу через Белоруссию по нефтепроводу «Дружба». В компании уточнили, что прием на пункте «Адамова Застава» был открыт в 07:11.

Россия определилась со схемой компенсации западным потребителям за поставки загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба». Предполагается, что потребители выставят убытки, связанные с необходимостью хранения загрязненной нефти, российским нефтекомпаниям, а те перевыставят их «Транснефти». Размер ущерба еще предстоит оценить.

Напомним, проблемы с поставками российской нефти по экспортному трубопроводу «Дружба» начались 19 апреля, когда «Белнефтехим» обнаружил многократное превышение в сырье хлорорганических соединений. Из-за этого потребители отказались принимать российскую нефть, и ее транзит через Белоруссию и Украину в Европу был временно приостановлен.

О причинах самого масштабного кризиса за всю историю экспортных поставок российской нефти, а также о размерах возможных компенсаций читайте в материале “Ъ” «Хлор-мажор».