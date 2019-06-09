Парламент Молдавии принял декларацию о «захваченном государстве»

Парламент Молдавии принял декларацию, признающую республику «захваченным государством». В ней также говорится, что государственные и правовые учреждения страны «захвачены и поражены тотальной коррупцией». Декларация выражает вотум недоверия Конституционному суду республики.

«Констатируем с обеспокоенностью, что государственные и правовые учреждения страны захвачены», — говорится в тексте декларации, который зачитал с трибуны сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM 8 июня после трехмесячных переговоров сформировали парламентское большинство и избрали правительство. Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду была избрана на пост премьер-министра республики. Но Конституционный суд Молдавии признал незаконным указы президента Игоря Додона о назначении премьер-министра и формировании нового состава правительства. По мнению суда, 7 июня вышло время, отведенное на формирование правительства (90 дней), и парламент должен быть распущен.

Сторонники Демократической партии Молдавии установили палатки почти у всех министерств, зданий правоохранительных органов в Кишиневе, а также на центральной площади и требуют отставки президента.

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