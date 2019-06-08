Обвиняемого в попытке сбыта наркотиков журналиста Голунова госпитализировали

Следователь разрешил отправить на обследование в больницу специального корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, задержанного двумя днями ранее по подозрению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). Журналист утверждал, что при задержании его избили, и жаловался на плохое самочувствие.

Как рассказывал адвокат журналиста Павел Чиков, ему стало плохо в отделе полиции. В ОВД приехали по очереди две бригады скорой помощи, обе заявили о необходимости госпитализации. Врачи констатировали, что у журналиста ушиб 10–11 ребра, подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и на сотрясение мозга, гематома в затылочной области слева, множественные ссадины грудной клетки по передней и по задней поверхности, выяснил The Bell.

«По результатам осмотра врачами скорой помощи принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение для проведения обследования»,— говорится в пресс-релизе столичного управления МВД.

Ивана Голунова доставили в 71-ю городскую больницу, сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram.

Адвокат Ивана Голунова Ольга Динзе — в интервью “Ъ FM”: Я подъехала к 71-й больнице. Нам сообщили, что он находится здесь и якобы после обследования его этапируют в суд. В процессе проведения следственных действий и предъявления ему обвинений ему становилось хуже. Сначала, как он объяснил, у него была головная боль, головокружения, которые у него наблюдались с момента падения, когда он ударился головой вечером 6 июня после задержания. Сейчас состояние здоровья ухудшилось. У него сильные боли в области девятого и десятого ребра, что и подтвердили врачи скорой помощи, имеются гематомы в области спины и ребер, слева, а также головы и на лице. Как пояснил подзащитный, сотрудники полиции не только, так сказать, уронили его, и он ударился головой о ступеньки, но также после этого один из сотрудников несколько раз ударил его ногой в область ребер, которые в настоящее время у него и болят. Если врачи установят, что он может принимать участие в заседании, то его этапируют в суд для продления срока задержания до 72 часов. По прибытии я и адвокат Дмитрий Джулай попросили пообщаться с нашим подзащитным перед следственными действиями. Сначала возражал конвой, сообщал нам о том, что мы можем это сделать только в их присутствии. Но мы настояли, и следователь в дальнейшем согласился предоставить нам такую возможность, в коридоре — конвой находился на расстоянии. Таким образом, нам удалось достаточно пообщаться с подзащитным перед следственными действиями.

Полицейские задержали журналиста 6 июня в районе станции метро «Цветной бульвар». Иван Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Редакция «Медузы» считает задержание своего спецкора провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью. Сегодня, 8 июня, ему предъявили обвинение, и в Никулинском суде Москвы должны были пройти слушания по избранию ему меры пресечения.

Иван Голунов известен своими расследованиями. Среди его публикаций — расследования о злоупотреблениях в столичной мэрии. Журналист работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон» и на телеканале «Дождь». Сейчас Иван Голунов спецкор «Медузы».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Расследователя отправили под следствие».