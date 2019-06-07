Пентагон назвал срок прекращения сотрудничества с Анкарой по F-35 из-за поставок С-400

Вашингтон обещает полностью свернуть сотрудничество с Анкарой по программе F-35, если турецкие власти не откажутся от закупки российских систем ПВО С-400 до 31 июля, передает Bloomberg. С соответствующим предупреждением к турецкому коллеге Хулуси Акару обратился и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

«И.о. главы Пентагона сообщил своему турецкому коллеге, что США к 31 июля положат конец участию Турции в программе истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с решением союзника по НАТО не отказываться от покупки российской системы ПВО»,— сообщает агентство.

В июле 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд. Поставки ожидались в марте 2020-го, но затем Анкара и Москва договорились ускорить процесс.

Из-за поставок С-400 США пригрозили Турции исключением из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Пентагон считает, что продажа С-400 позволит России собирать информацию о F-35. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз заявлял, что Анкара не откажется от закупки С-400.

Подробнее о планах поставок С-400 в Турцию читайте в публикации “Ъ” «За ракеты ответит».